"Котлети" прийшли до нас з Франції: як Ольга Франко називала цю улюблену страву українців
Деякі страви мають одразу дві назви – запозичену й питому українську. Саме така історія сталася зі словом "котлета".
У назвах страв також прихована історія. Одні слова прийшли до нас із Європи, інші народилися в українських хатах. Саме так сталося з "котлетою" та "січениками", розповідаєм з посиланням на Hania Lacassagne.
"Січеники" чи "котлети" – як правильно українською назвати страву?
Українська кухня славиться своїми цікавими і неповторними стравами, недарма борщ уже у спадщині ЮНЕСКО.
Гортаючи давні перші кулінарні книги, художню літературу чи спогади мандрівників ми дізнаємося не лише про страви, а й про їх назви. І виявляється, що сьогодні деякі з них ми називаємо по-іншому.
І цікава мовна ситуація з відомою і улюбленою стравою багатьох – котлетою. Як пояснюють словники – це харчовий виріб із посіченого чи меленого м'яса або риби, переважно довгастої форми, смажений на сковорідці.
Слово "котлета" – нормативне слово, зафіксоване у багатьох словниках. Але не всі знають його походження. Воно прийшло до української через європейські мови від французького côtelette – "реберце", "відбивна на реберній кістці" чи м'ясо з ребра.
Але ми ж зараз знаємо іншу страву з цією назвою?
Разом з тим, зазирнувши до українських кулінарних книг початку ХХ століття, хоча б до "1-ша українська загально-практична кухня" Ольги Франко, там ця страва називається – "січеники".
"Січеники" – це традиційна українська страва, яка готується із січеного (дрібно нарубаного) м'яса, риби або овочів. Назва походить від дієслова "сікти" – рубати, дрібно різати. Саме так колись готували м'ясо, коли м'ясорубок ще не існувало чи не усі мали механічний пристрій для перемелювання м'яса.
А шматок м'яса на кісточці ми тепер знаємо як каре.
Як називати страву – котлета чи січеник: дивіться відео
Тому історично це були різні страви, але зараз цілком можуть позначати одну страву. Тобто:
- "котлета" – європейська страва, яка спочатку була шматком м'яса на реберній кістці;
- "січеники" – традиційна українська страва із січеної маси.
Згодом значення слова "котлета" замінило нам січеники. І навіть вважаємо що це різні страви – хіба? Втім, зараз обидва слова нормативні, але не завжди означали одне й те саме.
І якщо хочеться збагатити мовлення питомою лексикою, варто частіше згадувати саме про січеники. Пробували готувати за старими рецептами?