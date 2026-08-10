В названиях блюд также скрыта история. Одни слова пришли к нам из Европы, другие зародились в украинских домах. Именно так произошло с "котлетой" и "сичениками", рассказываем со ссылкой на Hania Lacassagne.
"Сиченики" или "котлеты" – как правильно назвать блюдо на украинском языке?
Украинская кухня славится своими интересными и неповторимыми блюдами, не зря борщ уже входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Листая старинные кулинарные книги, художественную литературу или воспоминания путешественников, мы узнаем не только о блюдах, но и об их названиях. И оказывается, что сегодня некоторые из них мы называем по-другому.
Интересная языковая ситуация сложилась с известным и любимым многими блюдом – котлетой. Как объясняют словари, это пищевой продукт из нарезанного или мясного фарша, преимущественно продолговатой формы, обжаренный на сковороде.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Слово "котлета" – нормативное слово, зафиксированное во многих словарях. Но не все знают его происхождение. Оно пришло в украинский язык через европейские языки от французского côtelette – " ребрышко", "отбивная на реберной кости" или мясо из ребра.
Но ведь сейчас мы знаем другое блюдо с таким названием?
Вместе с тем, заглянув в украинские кулинарные книги начала ХХ века, хотя бы в "1-ю украинскую общепрактическую кухню" Ольги Франко, там это блюдо называется – "сиченики".
"Сиченики" – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из рубленого (мелко нарезанного) мяса, рыбы или овощей. Название происходит от глагола "сікти" – рубить, мелко резать. Именно так когда-то готовили мясо, когда мясорубок еще не существовало или не у всех было механическое устройство для измельчения мяса.
А кусок мяса на косточке мы теперь знаем как каре.
Как называть блюдо – котлета или сиченик: смотрите видео
Поэтому исторически это были разные блюда, но сейчас они вполне могут обозначать одно и то же блюдо. То есть:
- "котлета" – европейское блюдо, которое изначально представляло собой кусок мяса на реберной кости;
- "сиченики" – традиционное украинское блюдо из рубленой массы.
Со временем значение слова "котлета" заменило для нас сиченики. И мы даже считаем, что это разные блюда – разве нет? Впрочем, сейчас оба слова являются нормативными, но не всегда означали одно и то же.
И если хочется обогатить речь самобытной лексикой, стоит чаще упоминать именно "сиченики". Пробовали готовить по старым рецептам?