У назвах страв також прихована історія. Одні слова прийшли до нас із Європи, інші народилися в українських хатах. Саме так сталося з "котлетою" та "січениками", розповідаєм з посиланням на Hania Lacassagne.

"Січеники" чи "котлети" – як правильно українською назвати страву?

Українська кухня славиться своїми цікавими і неповторними стравами, недарма борщ уже у спадщині ЮНЕСКО.

Гортаючи давні перші кулінарні книги, художню літературу чи спогади мандрівників ми дізнаємося не лише про страви, а й про їх назви. І виявляється, що сьогодні деякі з них ми називаємо по-іншому.

І цікава мовна ситуація з відомою і улюбленою стравою багатьох – котлетою. Як пояснюють словники – це харчовий виріб із посіченого чи меленого м'яса або риби, переважно довгастої форми, смажений на сковорідці.

Слово "котлета" – нормативне слово, зафіксоване у багатьох словниках. Але не всі знають його походження. Воно прийшло до української через європейські мови від французького côtelette – "реберце", "відбивна на реберній кістці" чи м'ясо з ребра.

Але ми ж зараз знаємо іншу страву з цією назвою?

Разом з тим, зазирнувши до українських кулінарних книг початку ХХ століття, хоча б до "1-ша українська загально-практична кухня" Ольги Франко, там ця страва називається – "січеники".

"Січеники" – це традиційна українська страва, яка готується із січеного (дрібно нарубаного) м'яса, риби або овочів. Назва походить від дієслова "сікти" – рубати, дрібно різати. Саме так колись готували м'ясо, коли м'ясорубок ще не існувало чи не усі мали механічний пристрій для перемелювання м'яса.

А шматок м'яса на кісточці ми тепер знаємо як каре.

Як називати страву – котлета чи січеник: дивіться відео

Тому історично це були різні страви, але зараз цілком можуть позначати одну страву. Тобто:

"котлета" – європейська страва, яка спочатку була шматком м'яса на реберній кістці;

європейська страва, яка спочатку була шматком м'яса на реберній кістці; "січеники" – традиційна українська страва із січеної маси.

Згодом значення слова "котлета" замінило нам січеники. І навіть вважаємо що це різні страви – хіба? Втім, зараз обидва слова нормативні, але не завжди означали одне й те саме.

І якщо хочеться збагатити мовлення питомою лексикою, варто частіше згадувати саме про січеники. Пробували готувати за старими рецептами?