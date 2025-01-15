Про них несправедливо забули: 5 цікавих українських слів про зиму
У сучасній українській мові є чимало красивих слів. Може наша мова похизуватися й давніми незвичними словами.
Однак частину з них несправедливо забули, зважаючи на різні обставини та нищівну політику радянської влади свого часу. Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в інстаграмі пригадав 5 таких чарівних слів, пише 24 Канал.
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Які 5 чарівних українських слів про зиму запам'ятати
Мацьопа запропонував перевірити, як добре ви знаєте слова, які звучать автентично та унікально. І запропонував 5 зимових слів, які несправедливо забули.
Лагомини – ласощі та солодощі. Зауважимо, що схоже слово можна знайти і серед діалектів – у львівській гварі є слово "легуміни".
Віхола – синонім до слів "завірюха", "метелиця" або "хуртовина".
Цікаво! Якщо ви не хочете назавжди забути про суржикове слово "метель", пропонуємо замінити його на ці 40 красивих відповідників в українській мові.
Припай – крига, що міцно примерзла до берегів.
Леліти – виблискувати, блищати, відбиваючи світло, проміння. До речі, це слово має ще одне значення: тихо протікати, струменіти.
Омелюх – зимовий птах України. Невеликий лісовий птах ряду горобцеподібних з яскравим оперенням. Хоча більшість з нас знає лише снігурів та синичок.
Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому,
– порадив тренер з ораторського мистецтва.
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