"Білет" чи "квиток": чимало українців вважають ці слова синонімами, але це не зовсім так
- Квиток використовується як право проїзду чи входу (наприклад, на потяг або в кіно), а також як приналежність до певної спільноти (наприклад, студентський квиток).
- Слово "білет" в українській мові позначає картку з питаннями для іспиту або цінний папір, як-от банківський білет.
В українській мові є чимало слів-синонімів. Проте, не усі слова, які ними здаються, є тим самим. Трапляється, що насправді вони позначають різні речі.
Які речі слід називати "квиток", а які "білет", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Дискурс".
У чому різниця між квитком і білетом?
В українській мові часто плутають два слова – квиток і білет. На перший погляд, вони здаються синонімами, але насправді мають різні значення й сфери вживання. А плутанина чи ототожнення слів виникає через вплив російської мови – у ній відсутнє слово "квиток".
Щоб не плутатися, варто лише зрозуміти, що і звідки. І розпочнемо з визначень, які нам подають словники:
Квиток – паперова, картонна або пластикова картка чи книжечка певної форми з відповідним написом, що дає право користуватися чим-небудь, входити куди-небудь, брати участь у чомусь і тому подібне.
Квиток, як приналежність до чогось, певної спільноти.
- учнівський,
- студентський,
- військовий,
- партійний,
- профспілковий,
- журналістський.
А також "квиток", як право проїзду чи входу куди-небудь:
- квиток на потяг, автобус, трамвай, літак;
- квиток у кіно, театр, музей, на концерт, виставу.
Білет має два значення:
- картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік,
- цінні папери, паперовий грошовий знак – банківський білет, лотерейний білет, кредитний білет.
"Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" (Олесь Донченко).
Обидва слова запозичені у нашу мову. Слово "квиток", ймовірно, з німецької мови quīt (quit) "вільний, звільнений, оплачений" чи Quittung ("розписка"). Хоча схоже слово є і у французькій мові – quite "звільнений, вільний від зобовʼязань, зокрема грошових". Це вказує на спільне латинське коріння – quiētus.
Від цієї основи походить і слово – квитанція (розписка чи платіжка) та квити – буквально, розраховані (ми – квити).
Слово "білет" прийшло з французького billet – "записка, документ". А в українській мові закріпилося переважно у значеннях "екзаменаційна картка" та "цінний папір".
Що таке білет, а що – квиток / "Мова – ДНК нації"
Українська мова чітко розмежовує значення обох слів і варто дотримуватися цього, щоб зберігати чистоту мовлення та не допускати суржику.