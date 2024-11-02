Чому "лагідна українізація" уже не діє: вчитель Артур Пройдаков розповів, що потрібно змінити

Українська мова в країні і досі викликає суперечки, а російська для багатьох залишається мовою побутового спілкування. Своїми думками, щодо повсюдного переходу на українську поділився вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков.

В ексклюзивному інтерв'ю Освіті 24, переможець премії Global Teacher Prize Ukraine, поділився своїми міркуваннями щодо мовної ситуації та політики в країні.

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Чи потрібно далі дотримуватися "лагідної українізації" у мовному питанні

Як вчителя-мовника Артура Пройдакова, хвилює питання повного переходу на українську мову. Тенденція користування російської мови у побутовому спілкуванні, споживання російськомовного інформаційного та розважального контенту збереглася. Може навіть здатися, що її побільшало у порівнянні з початком 2022 року.

Тому виникає сумнів, чи актуальною є надалі "лагідна українізація".

Тепер це уже тригерить. У 2021 році, коли я перемагав на премії це гасло було ще актуальне,

– зазначив учитель.

Багатьом людям, які бояться переходити на українську мову, треба свідомо допомагати. І робити це не дуже агресивно, а в межах законодавства.

Найкращою альтернативою стане максимально якісне україномовне наповнення пропозиціями: книги, заняття з української мови, онлайн-курси, українськомовний YouTube тощо. Це для тих, хто хоче переходити, але не знає з чого почати.

Для інших має працювати правило закону – користуватися українською в обслуговуванні, законодавстві, офіційному представлені держави.

У нас є добре прописаний закон, правда, я не розумію, наскільки ефективно працює система штрафів,

– відмітив освітянин.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь казав, що за рік по всій Україні виписали кілька десятків штрафів за порушення. Але це не це не сотні, не тисячі. Що наштовхує на суперечливу думку – це або ситуація у нас дуже класна, або щось не так.

Тому я – за дотримання закону, за те, щоб в офіційній сфері вимагати дотримання закону,

– наполягає Артур Пройдаков.

У побуті зовсім інша ситуація, змусити говорити українською вдома складніше.

Я не знаю, як вплинути на те, щоб люди між собою говорили українською. Треба як мінімум застосовувати ефект популяризації української мови, культури.

Тому має бути пропаганда української мови та дотримання законів на всіх рівнях. І головне не боятися переходити на українську – ваші спроби підтримають. А також брати приклад з представників попкультури, які відмовилися від російської, – Дорофєєва, Дантес, Кацурін, Птушкін.

Більше про українізацію, перехід на українську мову, реальні зарплати учителів, підготовку до НМТ читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим на Освіті 24, який у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.