В эксклюзивном интервью Образованию 24, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine, поделился своими соображениями относительно языковой ситуации и политики в стране.

Смотрите также Карта уже с Крымом: ученики 7 класса получат новые учебники по украинскому языку

Нужно ли дальше придерживаться "мягкой украинизации" в языковом вопросе

Как учителя-языковеда Артура Пройдакова, волнует вопрос полного перехода на украинский язык. Тенденция использования русского языка в бытовом общении, потребления русскоязычного информационного и развлекательного контента сохранилась. Может даже показаться, что ее стало больше по сравнению с началом 2022 года.

Поэтому возникает сомнение, актуальна ли в дальнейшем "мягкая украинизация".

Теперь это уже триггерит. В 2021 году, когда я побеждал на премии этот лозунг был еще актуален,

– отметил учитель.

Многим людям, которые боятся переходить на украинский язык, надо сознательно помогать. И делать это не очень агрессивно, а в рамках законодательства.

Лучшей альтернативой станет максимально качественное украиноязычное наполнение предложениями: книги, занятия по украинскому языку, онлайн-курсы, украиноязычный YouTube и тому подобное. Это для тех, кто хочет переходить, но не знает с чего начать.

Для других должно работать правило закона – пользоваться украинским в обслуживании, законодательстве, официальном представлении государства.

У нас есть хорошо прописанный закон, правда, я не понимаю, насколько эффективно работает система штрафов,

– отметил педагог.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь говорил, что за год по всей Украине выписали несколько десятков штрафов за нарушения. Но это не это не сотни, не тысячи. Что наталкивает на противоречивую мысль – это или ситуация у нас очень классная, или что-то не так.

Поэтому я – за соблюдение закона, за то, чтобы в официальной сфере требовать соблюдения закона,

– настаивает Артур Пройдаков.

В быту совсем другая ситуация, заставить говорить на украинском дома сложнее.

Я не знаю, как повлиять на то, чтобы люди между собой говорили на украинском. Надо как минимум применять эффект популяризации украинского языка, культуры.

Поэтому должна быть пропаганда украинского языка и соблюдение законов на всех уровнях. И главное не бояться переходить на украинский – ваши попытки поддержат. А также брать пример с представителей поп-культуры, которые отказались от русского, – Дорофеева, Дантес, Кацурин, Птушкин.

Больше об украинизации, переход на украинский язык, реальные зарплаты учителей, подготовку к НМТ читайте в интервью с Артуром Пройдаковым на Освите 24, который в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.