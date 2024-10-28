Эти учебники уже отправляют в школы нашего государства. Об этом говорится в заявлении издательства.

Читайте В украинских учебниках нашли карту Украины без Крыма: что говорят в Минобразования

Ученики 7 класса получат новые учебники по украинскому языку

В издательстве заявили, что за свой счет напечатали исправленный тираж. Основатель издательства Сергей Макаревич сообщил, эта версия – обновлена и доработана.

Мы допустили досадную техническую ошибку при печати предыдущего тиража. Ошибку исправляем... Хочу заверить вас: проблема решена и новые учебники уже готовы к использованию в школах. Этот случай для нас стал напоминанием, насколько важно быть точными во всех деталях. Ведь учебники – это не просто инструмент обучения. Это источник знаний для будущего поколения,

– заявил Макаревич.

К теме В учебниках по украинскому языку нашли карту Украины без Крыма

Что известно о скандале с учебниками для 7 класса