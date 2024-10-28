Ці підручники вже відправляють у школи нашої держави. Про це мовиться у заяві видавництва.
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Учні 7 класу отримають нові підручники з української мови
У видавництві заявили, що власним коштом надрукували виправлений наклад. Засновник видавництва Сергій Макаревич повідомив, ця версія – оновлена та допрацьована.
Ми припустилися прикрої технічної помилки під час друку попереднього накладу. Помилку виправляємо… Хочу запевнити вас: проблема розв'язана і нові підручники вже готові використання у школах. Цей випадок для нас став нагадуванням, наскільки важливо бути точними у всіх деталях. Адже підручники – це не просто інструмент навчання. Це джерело знань для майбутнього покоління,
– заявив Макаревич.
До теми У підручниках з української мови знайшли карту України без Криму
Що відомо про скандал із підручниками для 7 класу
- На початку вересня в Україні виник скандал через підручник з української мови для 7 класу.
- У ньому знайшли карту нашої держави без Криму.
- Підручники надрукували в 2024 році. Їх рекомендувало Міносвіти України.
- Авторами підручника з української мови для 7 класу є Анастасія Онатій та Тарас Ткачук. У паперовій версії цього підручника припустилися такої ж помилки.
- Міністр освіти України Оксен Лісовий відреагував та наголосив, що Крим – це Україна. Також заявив, що помилку буде виправляти видавець за власний кошт.