Ці підручники вже відправляють у школи нашої держави. Про це мовиться у заяві видавництва.

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Учні 7 класу отримають нові підручники з української мови

У видавництві заявили, що власним коштом надрукували виправлений наклад. Засновник видавництва Сергій Макаревич повідомив, ця версія – оновлена та допрацьована.

Ми припустилися прикрої технічної помилки під час друку попереднього накладу. Помилку виправляємо… Хочу запевнити вас: проблема розв'язана і нові підручники вже готові використання у школах. Цей випадок для нас став нагадуванням, наскільки важливо бути точними у всіх деталях. Адже підручники – це не просто інструмент навчання. Це джерело знань для майбутнього покоління,

– заявив Макаревич.

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