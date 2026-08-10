"Леліяти": що означає одне з найніжніших слів української мови, яке говорили до дитини

Чи можна одним словом сказати "любити", "пестити", "берегти" та "плекати"? Українська мова відповідає: можна.

Що означає слово "леліяти", розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Оксани Миколаївни.

Звідки взялося слово "леліяти" та що воно означає?

Українська мова має чимало слів, які передають унікальність почуттів та емоцій до них неможливо підібрати відповідники іншими мовами. До прикладу, всі знають про слово "кохаю", яким передають лише почуття жінки до чоловіка і навпаки.

А ще одне унікальне слово передає любов до дитини – лЕлія.

А дієслово "леліяти" чи "леліти" означає – оточувати ласкою, любов'ю, піклуванням, дбайливо доглядати, плекати, пестити, голубити, берегти. Саме такою турботою огортають батьки своє немовля і дитину.

Мовознавці виводять походження від "люлі" чи "люляти", тобто колисати дитину і співати їй колискові. Лише дітям співають колискові й у багатьох є слова "ай люлі". Та й дитяче ліжечко, яке чіпляли в оселі до сволока теж називали – люлька. І це слово згадується у колисанках:

"Ой лю-люлі-люлі,

Налетіли гулі,

Налетіли гулі,

Та й сіли на люлі."

А немовля теж співзвучно називали – ляля. А батьків колись називали – лельо та леля, як лагідні звертання.

У давніх слов'ян "Леля" була персонажем весняної обрядовості, символом молодості, любові й оновлення природи. Саме тому корінь лел- віддавна асоціювався з турботою, лагідністю та життям.

Що означає "леліяти": дивіться відео від Оксани Миколаївни

Як використовувати слово "леліяти"?

Слово "леліяти" – одне з наймилозвучніших в українській мові та воно говорить про беззаперечну любов до своєї дитини. Саме тому ми говоримо: "леліяти дитину".

А у переносному значенні – дбайливо зберігати почуття, думки, прагнення чи мрії: "леліяти мрію", "леліяти надію", "леліяти спогади". Можна його використати розповідаючи про свою працю, догляд за чимось – тваринами, садом чи городом.

Недарма слово "леліти" так часто трапляється в українській літературі. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Олександр Олесь та інші письменники вживали його не лише щодо дітей чи рослин, а й стосовно мрій, сподівань, любові та пам'яті. Адже можна леліяти не тільки когось, а й те, що дороге серцю.

Мати сина леліяла, потіхи ся надіяла. (з народної пісні).

Любов, що кохає й найменшого брата, Собою весь світ обіймає й леліє. (Іван Франко).

Саджанець мій росте! Бо з любов'ю вирощую, для тебе лелію. (Олесь Гончар).

Цікаво! "Леліти" не є повним синонімом слова "любити". Любити можна без особливих проявів, а леліти – це завжди дбати, берегти, пестити й підтримувати. У цьому слові закладено дію, постійну увагу й тепло.

Сьогодні ми нерідко замінюємо його словами "доглядати", "піклуватися" або "берегти". Проте жодне з них не передає тієї ніжності, яку містить "леліти". Саме тому варто частіше повертати це слово у своє мовлення – адже воно є одним із тих, що найкраще передають українське відчуття любові через турботу.