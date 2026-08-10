Что означает слово "леліяти", рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Оксаны Николаевны.

Откуда взялось слово "леліяти" и что оно означает?

В украинском языке есть немало слов, которые передают уникальность чувств и эмоций, и к ним невозможно подобрать эквиваленты на других языках. Например, всем известно слово "кохаю", которым передают только чувства женщины к мужчине и наоборот.

А еще одно уникальное слово передает любовь к ребенку – "лЕлія".

А глагол "леліяти" или "леліти" означает – окружать лаской, любовью, заботой, бережно ухаживать, лелеять, ласкать, нежить, беречь. Так же окружают родители своего младенца и ребенка.

Лингвисты выводят происхождение от "люли" или "люлять", то есть укачивать ребенка и петь ему колыбельные. Только детям поют колыбельные, и во многих из них встречаются слова "ай люли". Да и детскую кроватку, которую вешали в доме на балку, тоже называли "люлька". И это слово упоминается в колыбельных:

"Ой лю-люлі-люлі,

Налетіли гулі,

Налетіли гулі,

Та й сіли на люлі."

А младенца тоже созвучно называли – ляля. А родителей когда-то называли – лельо и леля, как ласковые обращения.

У древних славян "Леля" была персонажем весенних обрядов, символом молодости, любви и обновления природы. Именно поэтому корень "лел-" издавна ассоциировался с заботой, нежностью и жизнью.

Что означает "леліяти": смотрите видео от Оксаны Николаевны

Как использовать слово "лелиять"?

Слово "леліяти" – одно из самых мелодичных в украинском языке, и оно выражает безусловную любовь к своему ребенку. Именно поэтому мы говорим: "леліяти дитину".

А в переносном смысле – бережно хранить чувства, мысли, стремления или мечты: "леліяти мрію", "леліяти надію", "леліяти спогади".. Его можно использовать, рассказывая о своей работе, уходе за чем-то – животными, садом или огородом.

Недаром слово "лелити" так часто встречается в украинской литературе. Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Александр Олесь и другие писатели употребляли его не только в отношении детей или растений, но и в отношении мечтаний, надежд, любви и памяти. Ведь можно лелеять не только кого-то, но и то, что дорого сердцу.

Мати сина леліяла, потіхи ся надіяла. (з народної пісні).

Любов, що кохає й найменшого брата, Собою весь світ обіймає й леліє. (Іван Франко).

Саджанець мій росте! Бо з любов'ю вирощую, для тебе лелію. (Олесь Гончар).

Интересно! "Леліяти" не является полным синонимом слова "любить". Любить можно без особых проявлений, а лелить – это всегда заботиться, беречь, ласкать и поддерживать. В этом слове заложено действие, постоянное внимание и тепло.

Сегодня мы нередко заменяем его словами "ухаживать", "заботиться" или "беречь". Однако ни одно из них не передает той нежности, которую несет в себе "леліяти". Именно поэтому стоит чаще возвращать это слово в свою речь – ведь оно является одним из тех, что лучше всего передают украинское ощущение любви через заботу.