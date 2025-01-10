"Зрозумієте, чи можете працювати з дітьми": найкраща вчителька-2024 дала поради початківцям

Переможниця Global Teacher Prize Ukraine Леся Павлюк розповіла, як учителям-початківцям зрозуміти, чи робота педагога – це саме їхній шлях та чи зможуть вони працювати з дітьми.

Вчителька початкових класів Ліцею № 7 Івано-Франківської міської ради Леся Павлюк в інтерв'ю для "Нової української школи" ділиться порадами для вчителів початківців, пише 24 Канал.

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Що радить новачкам переможниця

Пані Леся вчителькою мріяла стати з дитинства, тому для себе навіть не розглядала іншу професію. А от, студентам-педагогам радить наступне, щоб не помилитися з фахом.

Студентам останніх курсів педагогічних спеціальностей, слід поставитись серйозно до практики в школах. Саме тоді можна зрозуміти, чи дійсно робота в закладі освіти вам до душі й чи зможете ви працювати з дітьми.

А ще ви зможете визначити свої сильні та слабкі сторони, поспілкуєтеся наживо з дітьми, вчителями-практиками. Дуже важливо не боятися запитувати порад у досвідченіших колег та просити про допомогу.

Свого часу мені дуже пощастило з колективом, тож на всі мої десятки запитань радо відповідали та допомагали. Це певною мірою полегшило мені адаптаційний період,

– розповіла пані Леся

Нормальним є те, що ви можете помилятися Не усе вдається з першого разу так, як ви собі запланували. І головне – варто тренувати в собі гнучкість та адаптивність.

Тож бути вчителем/кою у 2025 році – це означає вміти адаптуватися та тренувати в собі гнучкість, стійкість і емоційну стабільність,

– наголошує переможниця.

Світ швидко розвивається, люди звикають до різних цифрових засобів чи то для спілкування, чи то для роботи та навчання, і діти не виняток, а педагогам у ці процеси треба бути включеними особливо. Бути готовими вчитися та вчити.