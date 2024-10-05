Найкращою вчителькою України у 2024 році стала Леся Павлюк з Івано-Франківська

У суботу, 5 жовтня, у Києві відбулася церемонія нагородження національною премією Global Teacher Prize Ukraine. Її виборола вчителька початкових класів з Івано-Франківська.

Вчителька початкових класів ліцею № 7 Івано-Франківської міськради Леся Павлюк також перемогла в номінації "Вибір українців" через опитування на національній платформі Дія.Освіта, пише Суспільне. За неї проголосували найбільше – 23,8 відсотка людей з-понад 13 тисяч.

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Реакція вчительки на перемогу

У коментарі Суспільному пані Леся поділилися своїми першими емоціями. Вона розповіла, що перемога виявилася для неї неочікуваної. Також її приємно здивувала підтримка українців.

Пані Леся зізналася, що тричі подавалася на премію. Цьогоріч вирішила, що братиме участь у конкурсі востаннє. "Й так вийшло, що перемогла", – каже вчителька.

За перемогу в номінації "Вибір українців" учительку нагородили освітньою подорожжю до Фінляндії. Також Леся Павлюк отримає 1 мільйон гривень на здійснення освітньої мрії. Куди планує витратити гроші, переможниця не каже. Зазначає, що має кілька хороших ідей.

Зазначимо, що за перемогу у номінації змагалися понад 3000 педагогів.