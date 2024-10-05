Відео педагог оприлюднив у твітері. У ньому він висловив свою думку, ким на сьогодні є вчитель, розповідає Освіта 24.
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Київський учитель надихнув відео про роль педагога
Відео Циганков так і назвав своє відео "Хто такий вчитель?". Він зобразив у ньому кадри свого учительського досвіду та спілкування з учнями.
Так, педагог "вбудував" у своє творіння такі цитати:
- Вчитель – це дати свою ручку учню і забути про неї.
- Вчитель – це грати з ними в сучасні ігри.
- Вчитель – це пояснити складне простими словами.
- Вчитель – це підтримати будь-яку їхню ідею.
- Вчитель – це розмовляти на серйозні теми і жартувати з ними.
- Вчитель – це розбирати їхній шифрований почерк.
- Вчитель – це слухати їхні переживання.
- Вчитель – це допомога в усьому та усюди.
- Вчитель – це підтримка, коли учню погано і коли його спіткав успіх.
- Вчитель – це мудрість, яку він передає та приймає від учнів.
- Вчитель – це робити дітей щасливими.
- Вчитель – це пояснювати одне й те саме по декілька разів і не ображатися на них.
- Вчитель – це відповідальність за майбутнє країни.
- Вчитель – це повага та розуміння до кожного.
- Вчитель – це показувати, що світ навколо цікавий.
- Вчитель – це виховувати у них особистість.
- Вчитель – це радість.
- Вчитель – це винахідливість.
- Вчитель – це захоплювати своєю ідеєю.
- Вчитель – це чарівник, який закохує у свій предмет.
- Вчитель – це вогонь, який запалює серця учнів.
- Вчитель – це друг, який завжди підставить своє плече.
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