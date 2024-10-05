Видео педагог обнародовал в твитере. В нем он выразил свое мнение, кем сегодня является учитель, рассказывает Образование 24.
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Киевский учитель вдохновил видео о роли педагога
Видео Цыганков так и назвал свое видео "Кто такой учитель?". Он изобразил в нем кадры своего учительского опыта и общения с учениками.
Так, педагог "встроил" в свое творение такие цитаты:
- Учитель – это дать свою ручку ученику и забыть о ней.
- Учитель – это играть с ними в современные игры.
- Учитель – это объяснить сложное простыми словами.
- Учитель – это поддержать любую их идею.
- Учитель – это разговаривать на серьезные темы и шутить с ними.
- Учитель – это разбирать их шифрованный почерк.
- Учитель – это слушать их переживания.
- Учитель – это помощь во всем и всюду.
- Учитель – это поддержка, когда ученику плохо и когда его постиг успех.
- Учитель – это мудрость, которую он передает и принимает от учеников.
- Учитель – это делать детей счастливыми.
- Учитель – это объяснять одно и то же по несколько раз и не обижаться на них.
- Учитель – это ответственность за будущее страны.
- Учитель – это уважение и понимание к каждому.
- Учитель – это показывать, что мир вокруг интересен.
- Учитель – это воспитывать в них личность.
- Учитель – это радость.
- Учитель – это изобретательность.
- Учитель – это восхищать своей идеей.
- Учитель – это волшебник, который влюбляет в свой предмет.
- Учитель – это огонь, который зажигает сердца учеников.
- Учитель – это друг, который всегда подставит свое плечо.
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