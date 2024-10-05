Видео педагог обнародовал в твитере. В нем он выразил свое мнение, кем сегодня является учитель, рассказывает Образование 24.

Смотрите также Не испортите наставникам праздник: как правильно на украинском рассказать о Дне учителя

Киевский учитель вдохновил видео о роли педагога

Видео Цыганков так и назвал свое видео "Кто такой учитель?". Он изобразил в нем кадры своего учительского опыта и общения с учениками.

Так, педагог "встроил" в свое творение такие цитаты:

Учитель – это дать свою ручку ученику и забыть о ней.

Учитель – это играть с ними в современные игры.

Учитель – это объяснить сложное простыми словами.

Учитель – это поддержать любую их идею.

Учитель – это разговаривать на серьезные темы и шутить с ними.

Учитель – это разбирать их шифрованный почерк.

Учитель – это слушать их переживания.

Учитель – это помощь во всем и всюду.

Учитель – это поддержка, когда ученику плохо и когда его постиг успех.

Учитель – это мудрость, которую он передает и принимает от учеников.

Учитель – это делать детей счастливыми.

Учитель – это объяснять одно и то же по несколько раз и не обижаться на них.

Учитель – это ответственность за будущее страны.

Учитель – это уважение и понимание к каждому.

Учитель – это показывать, что мир вокруг интересен.

Учитель – это воспитывать в них личность.

Учитель – это радость.

Учитель – это изобретательность.

Учитель – это восхищать своей идеей.

Учитель – это волшебник, который влюбляет в свой предмет.

Учитель – это огонь, который зажигает сердца учеников.

Учитель – это друг, который всегда подставит свое плечо.

Руслан Цыганков рассказал, кто такой учитель: видео