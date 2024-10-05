Главное – не допускать ошибок, чтобы не испортить своему педагогу праздник. Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" в этом поможет.
К теме Праздник не в учебном заведении: как правильно на украинском рассказать о Дне знаний
Как правильно на украинском рассказать о Дне учителя
У восемьдесят четвертой подборке расскажем, как грамотно поздравить своих учителей с праздником и не разочаровать их ошибками. В частности, акцентируем, какие слова надо вычеркнуть из своего лексикона.
- октябрь – жовтень;
- учітєль – учитель, педагог;
- ученик – учень;
Для начала забудьте о словах "ученики", "учітєль" и "октябрь". Вы как ученики (укр. учні) поздравляете своих учителей (укр. вчителів) 6 октября (укр. жовтня).
- розстроювати – розчаровувати;
- поздравляти – вітати, поздоровляти;
Это для того, чтобы вы не расстраивали своих наставников во время поздравления.
- учбовий заклад – заклад освіти;
- самі кращі – найкращі;
- лучші – найкращі;
- знанія – знання;
Помните: вы поздравляете своих лучших наставников в школе – учебном заведении – и им это подчеркиваете: "Вы – лучшие! спасибо за знания!"
- дарити – дарувати;
- дєньги – гроші;
- цвіти – квіти;
- конфєти – цукерки;
Что интересно, сегодня немало учителей не хочет, чтобы ученики дарили им цветы, подарки и конфеты. Они просят перечислить средства за Вооруженные Силы Украины. Вы взамен можете сделать и то, и то, если есть желание. Но главное – не забывайте об искренних словах благодарности.
Поэтому с праздником, дорогие учителя! Низким вам поклон за наставничество и неутомимый труд!