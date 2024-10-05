Головне – не припускатися помилок, аби не зіпсувати своєму педагогові свято. Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" у цьому допоможе.
До теми Свято не в учбовому закладі: як правильно українською розповісти про День знань
Як правильно українською розповісти про День вчителя
У вісімдесят четвертій добірці розповімо, як грамотно привітати своїх вчителів зі святом та не розчарувати їх помилками. Зокрема, акцентуємо, які слова треба викреслити зі свого лексикону.
- октябрь – жовтень;
- учітєль – учитель, педагог;
- ученик – учень;
Для початку забудьте про слова "ученики", "учітєля" і "октябрь". Ви як учні вітаєте своїх учителів 6 жовтня.
- розстроювати – розчаровувати;
- поздравляти – вітати, поздоровляти;
Це для того, аби ви не засмучували своїх наставників під час привітання/поздоровлення.
- учбовий заклад – заклад освіти;
- самі кращі – найкращі;
- лучші – найкращі;
- знанія – знання;
Пам'ятайте: ви вітаєте своїх найкращих наставників у школі – закладі освіти – і їм на цьому наголошуєте: "Ви – найкращі! дякуємо за знання!"
- дарити – дарувати;
- дєньги – гроші;
- цвіти – квіти;
- конфєти – цукерки;
Що цікаво, на сьогодні чимало вчителів не хоче, аби учні дарували їм квіти, подарунки та цукерки. Вони просять перерахувати кошти за Збройні Сили України. Ви натомість можете зробити і те, і те, якщо є бажання. Але головне – не забувайте про щирі слова подяки.
Тож зі святом, дорогі вчителі! Низьким вам уклін за наставництво та невтомну працю!