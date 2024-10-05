Головне – не припускатися помилок, аби не зіпсувати своєму педагогові свято. Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" у цьому допоможе.

До теми Свято не в учбовому закладі: як правильно українською розповісти про День знань

Як правильно українською розповісти про День вчителя

У вісімдесят четвертій добірці розповімо, як грамотно привітати своїх вчителів зі святом та не розчарувати їх помилками. Зокрема, акцентуємо, які слова треба викреслити зі свого лексикону.

  • октябрь – жовтень;
  • учітєль – учитель, педагог;
  • ученик – учень;

Для початку забудьте про слова "ученики", "учітєля" і "октябрь". Ви як учні вітаєте своїх учителів 6 жовтня.

  • розстроювати – розчаровувати;
  • поздравляти – вітати, поздоровляти;

Це для того, аби ви не засмучували своїх наставників під час привітання/поздоровлення.

  • учбовий заклад – заклад освіти;
  • самі кращі – найкращі;
  • лучші – найкращі;
  • знанія – знання;

Пам'ятайте: ви вітаєте своїх найкращих наставників у школі – закладі освіти – і їм на цьому наголошуєте: "Ви – найкращі! дякуємо за знання!"

  • дарити – дарувати;
  • дєньги – гроші;
  • цвіти – квіти;
  • конфєти – цукерки;

Що цікаво, на сьогодні чимало вчителів не хоче, аби учні дарували їм квіти, подарунки та цукерки. Вони просять перерахувати кошти за Збройні Сили України. Ви натомість можете зробити і те, і те, якщо є бажання. Але головне – не забувайте про щирі слова подяки.

Тож зі святом, дорогі вчителі! Низьким вам уклін за наставництво та невтомну працю!