Якими чудовими неологізмами збагатила українську мову Леся Українка
Українські митці слова свого часу значно збагатили українську мову своїми авторськими неологізмами. Чарівні мовні перли у скарбницю нашої мови підкинула і геніальна Леся Українка.
І сьогодні з нагоди 153-ї річниці з дня народження письменниці, інтелектуалки, поетеси Освіта 24 розповість вам, які ж слова солов'їній подарувала Лариса Косач.
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Як чудові слова придумала Леся Українка
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) придумала два красиві неологізми: "провесна" та "промінь".
- Провесна
Провесна – це рання весна, початок весни. Українка колись писала: "У мене на столику проліски стоять, у хаті рожеве світло, а в серці провесна...".
Також ви можете використовувати і прикметник "провесняний" і процитувати поетесу: "Був ясний день, веселий, провесняний".
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- Промінь
У "Колисковій" Лесі Українки можна знайти такі рядки: "Місяць яснесенький промінь тихесенький кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, пізній бо час".
Що цікаво, спочатку це слово використовували у художньому стилі. А вже згодом воно стало і науковим терміном.
На сьогодні слово "промінь" має різні значення. Зокрема такі:
- світлова смуга, що виходить із якого-небудь джерела світла чи предмета, який світиться, збирає у фокус або віддзеркалює світло;
- прямі лінії, що розходяться в різні боки з однієї точки (перен.);
- швидкий, несподіваний прояв чого-небудь (перен.);
- напрям поширення енергії хвиль (електромагнітних, світлових тощо) (перен.);
- кісточки плавців водяних тварин.
А про те, як красиво українською сказати "елегантний, фігуральний, індиферентний, дидактичний", можете прочитати за посиланням.