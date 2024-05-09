Як сказати українською "лететь сломя голову"

Українці часто намагаються перекласти фрази з російської, аби їх не вживати у потрібній мовній ситуації. Однак не завжди такий переклад є вдалим.

Зокрема, якщо він дослівний. І це притому, що в нашій мові є чимало красивих фраз на заміну, зазначає Освіта 24.

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Як українською замінити фразу "лететь сломя голову"

Однією із таких фраз є "лететь сломя голову". Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис розповіла, якими чудовими відповідниками з нашої мови її замінити.

Тож ви можете сказати українською так:

летіти стрімголОв;

летіти прожОгом.

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Як правильно сказати українською "оставьте меня в покое"