Як сказати українською "лететь сломя голову"
9 травня 2024, 22:33Читать новость на русском
Джерело:Лара Чемерис
Українці часто намагаються перекласти фрази з російської, аби їх не вживати у потрібній мовній ситуації. Однак не завжди такий переклад є вдалим.
Зокрема, якщо він дослівний. І це притому, що в нашій мові є чимало красивих фраз на заміну, зазначає Освіта 24.
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Як українською замінити фразу "лететь сломя голову"
Однією із таких фраз є "лететь сломя голову". Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис розповіла, якими чудовими відповідниками з нашої мови її замінити.
Тож ви можете сказати українською так:
- летіти стрімголОв;
- летіти прожОгом.
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Як правильно сказати українською "оставьте меня в покое"
- Раніше педагогиня Лара Чемерис також розповідала, як правильно українською сказати "оставьте меня в покое".
- Так, українці не завжди знають правильний переклад.
- Часто можна почути дослівний переклад "залиште мене у спокої".
- Але це неправильно. Залишити можна якусь річ, будинок, щось у спадок, слід за собою.
- Треба казати "дайте мені спокій".