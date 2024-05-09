Как сказать по-украински "лететь сломя голову"

Украинцы часто пытаются перевести фразы с русского, чтобы их не употреблять в нужной языковой ситуации. Однако не всегда такой перевод является удачным.

В частности, если он дословный. И это притом, что в нашем языке есть немало красивых фраз на замену, отмечает Образование 24.

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Как на украинском заменить фразу "лететь сломя голову"

Одной из таких фраз является "лететь сломя голову". Так, педагог и блогер Лара Чемерис рассказала, какими замечательными соответствиями из нашего языка ее заменить.

Поэтому вы можете сказать на украинском так:

летіти стрімголОв;

летіти прожОгом.

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