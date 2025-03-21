Не можуть ліквідувати: Міністерство освіти США скорочуватимуть

Президент США Дональд Трамп хотів підписати указ про закриття Міністерства освіти. Але його прессекретарка Керолайн Левітт зазначила, що адміністрація не може ліквідувати відомство самостійно.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Washinghton Post. Левітт заявила журналістам, що департамент не повністю ліквідують, бо для цього потрібне рішення Конгресу.

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Чи ліквідують Міносвіти США

Однак, за її словами, залишиться менша версія Міністерства, яка виконуватиме "критично важливі функції".

До них належать програма студентських позик, гранти, забезпечення дотримання громадянських прав, а також основні грантові програми, які допомагають фінансувати освіту для студентів з інвалідністю. Саме ці програми становлять основну частину діяльності міністерства.

Ми суттєво скорочуємо масштаби та розмір міністерства,

– повідомила Левітт.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп був готовий підписати указ про початок процесу ліквідації Міністерства освіти. Це була одна з його головних передвиборчих обіцянок. Він мав намір доручити міністерці освіти Лінді Мак-Магон вжити всіх необхідних заходів для його закриття та передати освітні повноваження штатам.

Водночас президент США повторив свій аргумент про те, що ліквідація Міністерства та перенесення освіти у штати підвищить світовий рейтинг шкільної системи Штатів.

Зазначимо, що лідер Білого дому неодноразово закликав ліквідувати Міністерство, називаючи його "великою аферою". Він пропонував закрити його ще під час свого першого президентського терміну, але Конгрес не дозволив цього зробити.

Нагадаємо, що недавно Сенат США затвердив Лінду Мак-Магон міністеркою освіти.