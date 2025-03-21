Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post. Левитт заявила журналистам, что департамент не полностью ликвидируют, потому что для этого нужно решение Конгресса.

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Ликвидируют ли Минобразования США

Однако, по ее словам, останется меньшая версия Министерства, которая будет выполнять "критически важные функции".

К ним относятся программа студенческих займов, гранты, обеспечение соблюдения гражданских прав, а также основные грантовые программы, которые помогают финансировать образование для студентов с инвалидностью. Именно эти программы составляют основную часть деятельности министерства.

Мы существенно сокращаем масштабы и размер министерства,

– сообщила Левитт.

Отметим, что президент США Дональд Трамп был готов подписать указ о начале процесса ликвидации Министерства образования. Это было одно из его главных предвыборных обещаний. Он намеревался поручить министру образования Линди Мак-Магон принять все необходимые меры для его закрытия и передать образовательные полномочия штатам.

В то же время президент США повторил свой аргумент о том, что ликвидация Министерства и перенос образования в штаты повысит мировой рейтинг школьной системы Штатов.

Отметим, что лидер Белого дома неоднократно призывал ликвидировать Министерство, называя его "большой аферой". Он предлагал закрыть его еще во время своего первого президентского срока, но Конгресс не позволил этого сделать.

Напомним, что недавно Сенат США утвердил Линду Мак-Магон министром образования.