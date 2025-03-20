Трамп планує підписати указ про ліквідацію Міністерства освіти США – медіа

Президент США Дональд Трамп готовий підписати указ про початок процесу ліквідації Міністерства освіти. Це була одна з його головних передвиборних обіцянок.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників адміністрації. Відповідний указ президент США має намір підписати 20 березня у Білому домі.

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Трамп має намір ліквідувати Міністерство освіти США

Зауважимо, що повне закриття Міністерства освіти США потребуватиме рішення Конгресу. Все ж Трамп, за словами співрозмовника медіа, доручить міністерці освіти Лінді Мак-Магон вжити всіх необхідних заходів для його закриття та передати освітні повноваження штатам.

Водночас президент США повторив свій аргумент про те, що ліквідація міністерства та перенесення освіти у штати підвищить світовий рейтинг шкільної системи Штатів.

Ідея у тому, що ми перемістимо Міністерство освіти, ми перенесемо освіту в штати, щоб штати, а не бюрократи, які працюють у Вашингтоні, могли керувати освітою,

– заявив Трамп.

Зазначимо, що лідер Білого дому неодноразово закликав ліквідувати Міністерство, називаючи його "великою аферою". Він пропонував закрити його ще під час свого першого президентського терміну, але Конгрес не дозволив цього зробити.