Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби відомства. Співробітників, які потрапили під скорочення, з 21 березня відправлять в адміністративну відпустку.

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Майже половина працівників Міністерства освіти США втратить посади

Після цих заходів у Міносвіти Штатів залишиться лише 2 183 працівники замість 4 133, які працювали до інавгурації президента США Дональда Трампа.

Сьогоднішнє скорочення працівників демонструє прагнення Департаменту освіти до ефективності, підзвітності та забезпечення того, щоб ресурси спрямовувалися туди, де вони найбільш важливі: до учнів, батьків і вчителів,

– заявила міністерка освіти США Лінда Мак-Магон.

Зауважимо, що під час президентської кампанії Трамп обіцяв закрити федеральне Міністерство освіти. Він заявляв, що відомство опинилося в руках "радикалів, фанатиків та марксистів", тож відповідні кошти варто спрямувати штатам, які зможуть краще їх освоїти.

Все ж президент Трамп не може ліквідувати міністерство без відповідного рішення Конгресу. Під час сенатських слухань про затвердження на посаді глави міністерства освіти Лінда Мак-Магон наголосила, що має на меті реорганізувати відомство та скоротити штат.

Діяльність федерального Міністерства освіти США обмежена розподілом федеральних грантів, студентських кредитів, аналізом діяльності американських освітніх установ, контролем дотримання антидискримінаційних законів і забезпеченням загального доступу до освіти. Після скорочення штату Міносвіти продовжить реалізовувати всі встановлені законом програми.

Зауважимо, що після того, як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду.