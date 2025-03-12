Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Сотрудников, попавших под сокращение, с 21 марта отправят в административный отпуск.

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Почти половина работников Министерства образования США потеряет должности

После этих мероприятий в Минобразования Штатов останется только 2 183 работника вместо 4 133, которые работали до инаугурации президента США Дональда Трампа.

Сегодняшнее сокращение работников демонстрирует стремление Департамента образования к эффективности, подотчетности и обеспечения того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они наиболее важны: к ученикам, родителей и учителей,

– заявила министр образования США Линда Мак-Магон.

Заметим, что во время президентской кампании Трамп обещал закрыть федеральное Министерство образования. Он заявлял, что ведомство оказалось в руках "радикалов, фанатиков и марксистов", поэтому соответствующие средства следует направить штатам, которые смогут лучше их освоить.

Все же президент Трамп не может ликвидировать министерство без соответствующего решения Конгресса. Во время сенатских слушаний об утверждении в должности главы министерства образования Линда Мак-Магон отметила, что имеет целью реорганизовать ведомство и сократить штат.

Деятельность федерального Министерства образования США ограничена распределением федеральных грантов, студенческих кредитов, анализом деятельности американских образовательных учреждений, контролем соблюдения антидискриминационных законов и обеспечением всеобщего доступа к образованию. После сокращения штата Минобразования продолжит реализовывать все установленные законом программы.

Заметим, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, в Вашингтоне заработал Департамент эффективности правительства (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска. Эта структура за полтора года должна повысить эффективность работы американского правительства.