Трамп призначив мільярдерку та ексголову рестлерів міністеркою освіти США

Сенат США затвердив Лінду Мак-Магон на посаді наступного міністра освіти Штатів. Їй, екскерівниці компанії з організації реслінг-шоу, довірили очолити відомство, яке президент США Дональд Трамп планував ліквідувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Кандидатуру 76-річної бізнесвумен-мільярдерки і давньої соратниці Трампа погодили 51 – 45 голосами, що відображає глибокі розбіжності щодо її кваліфікації та освітнього порядку денного адміністрації.

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Що відомо про Лінду Мак-Магон

Мак-Магон очолювала адміністрацію малого бізнесу під час першого терміну Трампа. Тепер вона стикається з парадоксальним завданням – керувати агентством, одночасно працюючи над його потенційною ліквідацією. Адже її призначення відбулося на тлі повідомлень про те, що Трамп готує указ, який зобов'язує її скоротити діяльність відомства до законного мінімуму, водночас наполягаючи на його повному закритті Конгресом. Під час процесу затвердження на посаді вона прямо підтримала це бачення, заявивши у своїй вступній промові, що "всім серцем" підтримує місію Трампа "повернути освіту в Штати, де їй і належить бути".

Що кажуть критики

Критики сумніваються у кваліфікації нової міністерки, вказуючи на її обмежений освітній досвід – однорічну роботу в державній раді з питань освіти штату Коннектикут та службу як опікун в Університеті Святого Серця. А також на відсутність традиційного досвіду в освітній політиці чи адмініструванні.

Але майбутній міністр освіти наразі очолює Інститут політики "Америка понад усе" – аналітичний центр, орієнтований на Трампа. Тут працює багато кандидатів на керівні посади в міністерстві освіти, що свідчить про те, що Мак-Магон матиме ідеологічних союзників, які допоможуть їй впровадити радикальні зміни з мінімальним внутрішнім опором.

Що чекає на освіту

На слуханнях щодо свого затвердження Мак-Магон спробувала пом'якшити жорстку позицію адміністрації, пообіцявши зберегти важливі програми.

Нова міністерка освіти вступила на посаду в той час, коли школи і коледжі по всій країні намагалися встигнути до 28 лютого, щоб ліквідувати програми різноманітності та не втратити федеральне фінансування. Керівний документ департаменту освіти, опублікований на вихідних, вказує на те, що вони не відступають від позиції щодо боротьби з дискримінацією в галузі освіти.

Адміністрація Трампа вже почала реформувати діяльність міністерства, урізавши десятки контрактів через так званий "департамент урядової ефективності" Ілона Маска (Doge) і "випотрошивши" Інститут педагогічних наук, який збирає дані про академічну успішність.