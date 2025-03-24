Лісовий назвав пріоритетні напрями в укранській освіті

Пріоритетами в освітній сфері для Міністерства освіти і науки України є безпека та реформи. Важливим завданням дял втілення є, зокрема, те, що українські заклади освіти мають бути найбезпечнішим місцем у країні.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі "Ми – Україна". Про це інформує 24 Канал. Тож у нашій державі триває облаштування укриттів та будівництво підземних шкіл.

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Що відомо про будівництво підземних шкіл і укриттів

Міністр зауважив, що багато дітей перебуває на прифронтових територіях, тому програма з будівництва підземних шкіл є дуже важливою.

178 шкіл, укриттів різної конструкції ми збудували. Але зараз вийшли саме на етап, коли уже не можна модернізувати старі укриття – треба будувати фактично підземні школи. І ми будуємо… Це коректна назва – "підземна школа". Вона має всі складові школи: є аудиторний фонд, є соціальні простори, є зона для рухової активності, є зона для харчування,

– повідомив Лісовий.

І додав, що такі заклади освіти – це повноцінний простір для навчання. Міністр каже: дуже радіє, коли бачить дітей, які за чотири роки вперше вийшли на офлайн-навчання і дивляться на вчителя не через екран ґаджета.

Очільник МОН також наголосив: найважливіше, що під час війни система освіти вистояла. Також потрібно не забувати і про реформи.

Ми реформуємо всі ланки освіти, це не просте завдання, але воно актуальне зараз, хоча і не завжди популярне,

– резюмував Лісовий.

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