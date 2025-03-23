Такі нововведення передбачатиме відповідна програма, яку готує Кабмін, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Hromadske.

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Хто викладатиме БЗВП у вишах

У МОН зараз визначають, хто має викладати базову підготовку у вишах, адже з 1 вересня стартує відповідна програма.

Це по всій країні, усі університети. Можуть бути набрані місцеві, відповідно люди з регіонів можуть бути працевлаштовані. У них є гостра проблема сьогодні,

– заявив посадовець.

І додав, що потрібно 600 викладачів у виші, які викладатимуть БЗВП.

Тут важливо мати вищу освіту, магістерський ступінь. Теоретичну частину БЗВП будуть викладати люди, які працевлаштовані в університетах. Практичну – це полігони,

– уточнив він.

Лісовий зазначив, що в разі потреби ветеранам можуть допомогти з педагогічною магістратурою. Їх також можуть працевлаштовувати в осередки, які викладають військову підготовку для школярів. Міністр додав, що зараз оновлений шкільний предмет "Захист України" працює "кущовим методом". Тобто школи їздять до осередків, де викладають професіонали.

Не вчитель фізкультури на 0,25 ставки викладає "Захист України", а професійна людина 8 годин щодня працює з різними групами дітей за 9 модулями, де включено все головне. Де немає стройової підготовки та мінімум часу відводиться на вивчення статутів. Тут люди з практичним бойовим досвідом та зі здібностями до викладання можуть бути залучені, – розповів міністр.

І додав, що в Україні працює 980 осередків. Але потрібні професійні викладачі.

Там дуже часто викладають цивільні без бойового досвіду. Чудово, якщо вони роблять це якісно. Але туди щонайменше по кілька людей з бойовим досвідом – це інший рівень авторитету в очах молоді та інші знання,

– резюмував очільник МОН.

Раніше ми інформували, що військовослужбовці зможуть паралельно навчатись у вишах і служити у ЗСУ.