Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці зможуть одночасно вчитись у вишах і служити

Так, Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби.

Аби мати змогу поєднувати службу і навчання, треба отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування. Рішення оформлюють наказом у межах військової частини.

Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18 – 24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар'єри

– як у війську, так і в цивільному житті, – зауважив міністр.

Проєкт розробили у Міністерстві оборони України. Його вже схвалив Кабінет Міністрів. Найближчим часом документ подадуть на підпис президентові України.

Захищати Батьківщину, не кидаючи навчання – можливо,

– підсумував посадовець.

Раніше ми також інформували, що в Україні трансформують сферу професійної освіти. До парламенту вже подали новий законопроєкт про професійну освіту. Він має встановити нові правові засади функціонування всієї системи професійної освіти.