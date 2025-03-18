Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які зміни прописали у документі, читайте далі.

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Як трансформують сферу профосвіти

Так, відповідно до законопроєкту, 17 типів закладів професійно-технічної освіти, включно з "ПТУ", замінять одним основним типом закладу – "професійний коледж" і декількома специфічними типами.

Також замінять термін "кваліфікований робітник" ("диплом кваліфікованого робітника") на назву освітньої кваліфікації "фаховий спеціаліст" ("диплом фахового спеціаліста") у сфері професійної освіти.

Здобувачі професійної освіти стануть не учнями, а студентами, і зможуть отримувати професійні кваліфікації, навіть не маючи базової середньої освіти.

Також законопроєкт передбачає право безоплатно здобувати професійну освіту за іншою професією, але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття попередньої кваліфікації та за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років.

Окрім того, документ передбачає створення нової системи фінансування закладів професійної освіти.

Водночас унормують посилення автономії закладів професійної освіти: професійні коледжі зможуть самостійно укладати правила прийому, готувати власні освітні і навчальні програми та програми неформальної освіти й визначати, куди спрямовувати зароблені ними кошти.

Автори законопроєкту наголошують, що в разі прийняття законопроєкт дозволить вирішити певну кількість реальних проблем в системі професійної освіти, а також забезпечить подальший розвиток системи професійної освіти з урахуванням сучасних вимог і потреб усіх зацікавлених сторін.