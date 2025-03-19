Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие смогут одновременно учиться в вузах и служить

Так, Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы.

Чтобы иметь возможность совмещать службу и обучение, надо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляют приказом в пределах воинской части.

Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18 – 24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере

– как в армии, так и в гражданской жизни, – отметил министр.

Проект разработали в Министерстве обороны Украины. Его уже одобрил Кабинет Министров. В ближайшее время документ подадут на подпись президенту Украины.

Защищать Родину, не бросая обучение – возможно,

– подытожил чиновник.

Ранее мы также информировали, что в Украине трансформируют сферу профессионального образования. В парламент уже подали новый законопроект о профессиональном образовании. Он должен установить новые правовые основы функционирования всей системы профессионального образования.