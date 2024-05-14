Лісовий назвав суми грантів, які надаватимуть вступникам на навчання у вишах

У межах цієї вступної кампанії в Україні запрацює нововведення щодо грантів на вищу освіту. Абітурієнти, які на НМТ отримають достатні бали, зможуть претендувати на гроші від держави, які витратять на навчання на обраній спеціальності та ЗВО.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, на яку суму видаватимуть гранти. Також уточнив, чи залишать держзамовлення.

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Як формуватимуть суму грантів для вступників

Посадовець розповів: гранти матимуть визначену суму: найбільша – 50 тисяч гривень, найменша – 15 тисяч.

Сума залежатиме, зокрема, від результатів вступного тестування. А ще на неї впливатиме те, яку спеціальність абітурієнт обере. Ми передбачили інструмент коефіцієнта, яким грантом можна стимулювати вступників обирати дефіцитну професію,

– зазначив міністр.

І уточнив: якщо, до прикладу, Міненерго замовило недостатньо фізиків-ядерників, то студент, який піде вивчати ядерну фізику, отримає вищий коефіцієнт. Тож він отримає грант на суму 60, а не 50 тисяч гривень.

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Як саме формуватимуть держзамовлення

Лісовий зауважив, що держзамовлення – це інтерес держави. До прикладу, МОН хоче бачити у вишах 10 тисяч майбутніх учителів, МОЗ – 10 тисяч лікарів, а Міненергетики – 10 тисяч інженерів. Усе залежить від того, скільки і яких саме фахівців потрібно.

Національна академія наук хоче, приміром, 10 фізиків-ядерників, 10 філософів і 10 істориків. Гуманітарна сфера, галузі економіки та соціальна сфера теж розуміють, скільки їм потрібно фахівців. І держава робить це замовлення. А далі вже інтерес громадянина,

– розповів очільник МОН.