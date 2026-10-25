"ЛистОпад" чи "листопАд": як правильно наголошувати назву останнього місяця осені

Осінь поступово добігає кінця, і невдовзі настане її останній місяць – листопад. Дерева скидатимуть останнє листя, а ми дедалі частіше вимовлятимемо назву цього місяця. Та чи правильно ставимо наголос?

І саме час перевірити себе: як правильно називати листопад – із наголосом на "о" чи на останньому "а"? Розповідаємо з посиланням на пояснення вчительки з української мови Світлани Чернишової.

"ЛистОпад" чи "листопАд" – як правильно наголошувати?

На календарі ще осінь, але до її останнього місяця залишилося зовсім небагато. Дерева скидатимуть останнє листя, ранки ставатимуть холоднішими, а в розмовах частіше звучатиме назва цього місяця. Та чи правильно ми її вимовляємо? Одні кажуть "листОпад", інші – "листопАд". Який варіант нормативний?

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Правильно – листопАд. Наголос падає на останній склад. І це правило діє в обох значеннях слова: і коли говоримо про місяць, і коли називаємо природне явище – опадання листя з дерев.

Наприклад:

У листопАді починає відчутно холоднішати.

На початку листопАда ми ще милувалися золотим листям.

Цьогоріч листопАд настав поступово: дерева довго не хотіли прощатися зі своїм убранням.

Як правильно наголошувати назву місяця: дивіться відео

Чому ж так легко помилитися? Мабуть, тому, що в слові бачимо "лист" і подумки наголошуємо першу частину. Але українська вимова має свою норму: листопАд – так само, як снігопАд і зорепАд.

Правильно – листоАд / Мова – ДНК нації

Є ще одна цікава деталь – закінчення. Коли йдеться про назву місяця, кажемо "у листопАді", "на початку листопАда".

А коли маємо на увазі сам процес опадання листя, можливе слово "листопАду": наприклад, "після раннього листопАду дерева швидко оголилися".

Хтось у небі б'є перину – капають дощі. Жовтень браму зачиняє – брязкають ключі . Позіхають сонно трави – сниться їм весна. Вигорають жовті барви – хустка вже пісна... Холод лізе в кожну шпарку, – капосні вітри... Вальс листки танцюють в парку, – то ще ті майстри. Горобці спостерігають , – вдячні глядачі. Жде ще Осінь короваю з теплої печі. Жде у гості листопàда – то її любов. Ще горить вогонь в лампадах, а у жилах – кров.

21. 10.2021. Людмила Галінська Назва "листопад" утворилася від слів "лист" і "падати" – саме в цей час дерева скидають листя. Українська назва місяця зрозуміла й образна, тому немає потреби замінювати її російським "ноябрь".

Отже, запам’ятаймо: листопАд – наголос на останньому складі. Нехай останній місяць осені принесе нам не мовні помилки, а красиві краєвиди, затишні вечори й побільше приводів говорити українською правильно.