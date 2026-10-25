"ЛистОпад" чи "листопАд": як правильно наголошувати назву останнього місяця осені

Як звучить назва місяця? / Фото Мagnific.
Осінь поступово добігає кінця, і невдовзі настане її останній місяць – листопад. Дерева скидатимуть останнє листя, а ми дедалі частіше вимовлятимемо назву цього місяця. Та чи правильно ставимо наголос?
І саме час перевірити себе: як правильно називати листопад – із наголосом на "о" чи на останньому "а"? Розповідаємо з посиланням на пояснення вчительки з української мови Світлани Чернишової.
"ЛистОпад" чи "листопАд" – як правильно наголошувати?
На календарі ще осінь, але до її останнього місяця залишилося зовсім небагато. Дерева скидатимуть останнє листя, ранки ставатимуть холоднішими, а в розмовах частіше звучатиме назва цього місяця. Та чи правильно ми її вимовляємо? Одні кажуть "листОпад", інші – "листопАд". Який варіант нормативний?
Правильно – листопАд. Наголос падає на останній склад. І це правило діє в обох значеннях слова: і коли говоримо про місяць, і коли називаємо природне явище – опадання листя з дерев.
Наприклад:
- У листопАді починає відчутно холоднішати.
- На початку листопАда ми ще милувалися золотим листям.
- Цьогоріч листопАд настав поступово: дерева довго не хотіли прощатися зі своїм убранням.
Як правильно наголошувати назву місяця: дивіться відео
Чому ж так легко помилитися? Мабуть, тому, що в слові бачимо "лист" і подумки наголошуємо першу частину. Але українська вимова має свою норму: листопАд – так само, як снігопАд і зорепАд.
Правильно – листоАд / Мова – ДНК нації
Є ще одна цікава деталь – закінчення. Коли йдеться про назву місяця, кажемо "у листопАді", "на початку листопАда".
А коли маємо на увазі сам процес опадання листя, можливе слово "листопАду": наприклад, "після раннього листопАду дерева швидко оголилися".
21. 10.2021. Людмила Галінська
Назва "листопад" утворилася від слів "лист" і "падати" – саме в цей час дерева скидають листя. Українська назва місяця зрозуміла й образна, тому немає потреби замінювати її російським "ноябрь".
Отже, запам’ятаймо: листопАд – наголос на останньому складі. Нехай останній місяць осені принесе нам не мовні помилки, а красиві краєвиди, затишні вечори й побільше приводів говорити українською правильно.
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