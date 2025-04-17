У МОН повідомили, чи скоротили тривалість літніх канікул у школах
- Уряд України не ухвалював рішення про скорочення літніх канікул.
- Навчальний рік 2024/2025 триває офіційно з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року, але школи мають автономію у визначенні дати завершення навчання.
- Школи можуть організовувати червень у гнучкому форматі, зокрема проводити стандартне навчання, консультації, екскурсії, табори тощо.
- МОН наголошує, що немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули.
Жодних рішень про скорочення тривалості літніх канікул уряд України не ухвалював. Це питання належить до компетенції шкіл.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Тож у відомстві радять не вірити фейкам.
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Чи скоротили тривалість літніх канікул у школах
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, 2024/2025 навчальний рік триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Ця дата – гранична, а не обов'язкова для завершення занять.
Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни,
– повідомили у МОН.
І нагадують: школи мають автономію. Рішення про дату завершення навчання, проведення останнього дзвоника, канікули та можливі освітні активності в червні ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти.
Вони враховують:
- загальний обсяг навчального навантаження;
- безпекову ситуацію в регіоні;
- індивідуальні потреби учнів і учениць;
- готовність учителів.
Уряд не зобов'язує проводити заняття до 30 червня — це лише крайній термін, до якого школи можуть завершити освітній процес,
– кажуть у відомстві.
І додають: червень – це не обов'язковий навчальний місяць, а можливість для шкіл організовувати освітній процес у гнучкому форматі.
Наприклад:
- стандартне навчання або додаткові консультації;
- освітні екскурсії;
- літні пришкільні табори;
- проєктну роботу;
- індивідуальні заняття тощо.
Такі формати насамперед мають на меті підтримати дітей у подоланні освітніх втрат, спричинених війною. Але педагогічна рада кожної школи ухвалює рішення самостійно – з урахуванням місцевого контексту та потреб учнів й учениць.
Тож у МОН наголошують: немає нормативних документів, які б скорочували літні канікули.