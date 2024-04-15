Литва виділить близько пів мільйона євро на безпеку українських шкіл

Уряд Литви виділить 400 тисяч євро на встановлення в українських школах металодетекторів. Гроші також скерують на реабілітацію українських військових

Така заява прозвучала під час зустрічі міністрів внутрішніх справ України та країн Балтії. Вони обговорили питання безпеки нашої держави на тлі посилення атак Росії на цивільну та критичну інфраструктуру.

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Литва виділить майже пів мільйона на безпеку українських шкіл

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте під час зустрічі, власне, й повідомила, що її країна готова надати 400 тисяч євро на закупівлю металодетекторів для навчальних закладів, а також на реабілітацію українських військових.

Будьте впевнені, що ми підтримуємо вас і стоїмо на вашому боці у час, коли ви боретеся за наші спільні цінності,

– зазначила Білотайте.

Зауважимо, що Литва залишається серед найбільших прихильників України у світі за часткою ВВП.

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Раніше 2024 року Литва пообіцяла надати нашій державі довгостроковий пакет підтримки в розмірі 200 мільйонів євро (приблизно 215 мільйонів доларів) і пообіцяла продовжувати підтримувати країну.

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