Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про особливості роботи офіцерів безпеки та розтлумачив, як з ними співпрацювати.

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У школах України працюватимуть поліцейські

Офіцери безпеки працюватимуть, зокрема, у прикордонних областях держави, які межують із Росією та Білоруссю, та на територіях, наближених до лінії бойових дій.

Ці правоохоронці працюватимуть у школах пів року, а потім повернуться до виконання своїх попередніх обов'язків. За цей час підготують поліцейських Служби освітньої безпеки. Перевагу у конкурсі надаватимуть особам, звільненим від мобілізації, та жінкам.

Проєкт реалізовують у 402 школах Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської Миколаївської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.

Які особливості роботи офіцерів безпеки

Головний обов'язок офіцера Служби освітньої безпеки – сприяти безпечному освітньому середовищу у школі.

До повноважень офіцерів СОБ входить запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності – виклик поліції.

У багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні заборонені предмети, які хтось може принести до школи.

Також офіцер СОБ спілкуватиметься з дітьми та проводитиме заходи із запобігання правопорушень.

Як офіцер взаємодіятиме з директором школи

Офіцер СОБ підпорядковується відповідному відділу поліції громади. Директори шкіл мають сприяти його роботі у школі, надавати йому Паспорт безпеки закладу освіти. Також він забезпечує пропускний режим у школі.

Директор натомість має упорядкувати порядок пропуску батьків до школи.

Як відбуватиметься співпраця з батьками і учнями

Під час війни місцеві військові адміністрації мають право регулювати режим роботи шкіл, встановлювати певні обмеження щодо їхньої роботи з урахуванням безпекової ситуації конкретного населеного пункту.

Офіцери безпеки пропускатимуть осіб до школи через рамку або металодетектор. У разі виявлення заборонених та вибухонебезпечних предметів, вилучатимуть їх. Тож батьків та учнів просять з розумінням ставитися до роботи офіцера СОБ.

Про те, як у школах України посилюватимуть безпеку, ми писали раніше тут.