Відповідні дати визначені наказом Міністерства освіти і науки України, зазначає 24 Канал. Це тестування та анкетування 15-річних підлітків як цільової категорії дослідження, а також анкетування керівників тих закладів освіти, що потраплять до вибірки.

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В Україні анкетуватимуть підлітків

Вибірку закладів для нашої країни сформує протягом січня міжнародна агенція Westat. Вони будуть "маленькою моделлю" системи закладів освіти нашої держави, у яких навчаються 15-річні.

Водночас до вибірки не включать заклади освіти з тих регіонів, де безпекова ситуація не дає змоги проводити тестування та анкетування безпосередньо в приміщенні закладу.

У фокусі уваги PISA-2025 буде природничо-наукова освіта.

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Традиційно оцінюватимуть і компетентність 15-річного учнівства в галузі математики та читання, уточнює Osvita.ua.

Інноваційною галуззю цього циклу стане навчання в цифровому світі (Learning in the Digital World), що передбачає оцінювання здатності 15-річних учнів використовувати цифрові інструменти для досягнення життєвих цілей.

Україна також візьме участь у додатковій опції PISA-2025 – оцінюванні з іноземних мов, а саме англійської. Долучення до цього оцінювання стало можливим завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ.

Для нашої держави це вже буде третій цикл PISA, адже вперше українські 15-річні підлітки брали участь у цьому дослідженні у 2018 році, а вдруге – у 2022 році.