Також понад 40 % учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової та брифінг, присвячений підсумкам 2024 року.

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В Україні суттєво поменшало вчителів

Суттєвими проблемами є і доступ до освіти, енергетична незалежність шкіл та безпека в Україні.

Посадовиця також зауважила, що з 2022 року одночасно вчаться різні категорії учнів.

Через це ми втратили учнівську однорідність і маємо на це реагувати. Саме тому однією з політик, якими опікувалося міністерство у 2024 році, була “Школа офлайн". Завдяки цій програмі вдалося повернути до навчання офлайн 102 тисячі дітей,

– зауважила заступниця Лісового.

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І додала, що для забезпечення навчання доставили 240 тисяч девайсів, закупили 518 шкільних автобусів, 7,5 мільярда гривень виділили на облаштування укриттів у закладах освіти у прифронтових та прикордонних територіях. А у партнерстві з ЮНІCEФ придбали генераційне або енергоощадне обладнання для 800 шкіл.

Цікаво! Яким загалом був 2024 рік для української освіти, читайте за посиланням.