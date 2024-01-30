Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал об особенностях работы офицеров безопасности и объяснил, как с ними сотрудничать.

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В школах Украины будут работать полицейские

Офицеры безопасности будут работать в приграничных областях государств,а граничащие с Россией и Беларусью, и на территориях приближенных к линии боевых действий.

Эти правоохранители будут работать в школах полгода, а затем вернутся к выполнению своих предыдущих обязанностей. За это время подготовят полицейских Службы безопасности. Предпочтение в конкурсе будут предоставлять лицам, освобожденным от мобилизации, и женщинам.

Проект реализуется в 402 школах Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей.

Какие особенности работы офицеров безопасности

Главная обязанность офицера Службы образовательной безопасности способствовать безопасной образовательной среде в школе.

В полномочия офицеров СОБ входит предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, организация пропускного режима, взаимодействие с участниками образовательного процесса, коммуникация с экстренными службами, личное реагирование на правонарушения и при необходимости – вызов полиции.

Во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлодетекторы, что поможет выявлять опасные запрещенные предметы, которые кто-то может принести в школу.

Также офицер СОБ будет общаться с детьми и будет проводить мероприятия по предотвращению правонарушений.

Как офицер будет взаимодействовать с директором школы

Офицер СОБ подчиняется соответствующему отделу полиции. Директора школ должны способствовать его работе в школе и предоставлять ему Паспорт безопасности учебного заведения. Он также обеспечивает пропускной режим в школе.

Директор должен упорядочить порядок пропуска родителей в школу.

Как будет сотрудничать с родителями и учениками

Во время войны местные военные администрации вправе регулировать режим работы школ, устанавливать определенные ограничения по их работе с учетом ситуации конкретного населенного пункта.

Офицеры безопасности будут пропускать лиц в школу через рамку или металлодетектор. В случае обнаружения запрещенных и взрывоопасных предметов, будут их изымать. Так что родителей и учеников просят с пониманием относиться к работе офицера СОБ.

О том, как в школах Украины будут усиливать безопасность, мы писали раньше здесь.