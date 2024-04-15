Литва выделит около полумиллиона евро на безопасность украинских школ

15 апреля 2024, 11:45
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Источник:

МИД Украины

Правительство Литвы выделит 400 тысяч евро на установку в украинских школах металлодетекторов. Деньги также направят на реабилитацию украинских военных

Такое заявление прозвучало во время встречи министров внутренних дел Украины и стран Балтии. Они обсудили вопросы безопасности нашего государства на фоне усиления атак России на гражданскую и критическую инфраструктуру.

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Литва выделит почти полмиллиона на безопасность украинских школ

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время встречи, собственно, и сообщила, что ее страна готова предоставить 400 тысяч евро на закупку металлодетекторов для учебных заведений, а также на реабилитацию украинских военных.

Будьте уверены, что мы поддерживаем вас и стоим на вашей стороне во время, когда вы боретесь за наши общие ценности,
– отметила Билотайте.

Заметим, что Литва остается среди крупнейших сторонников Украины в мире по доле ВВП.

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Ранее 2024 года Литва пообещала предоставить нашему государству долгосрочный пакет поддержки в размере 200 миллионов евро (примерно 215 миллионов долларов) и пообещала продолжать поддерживать страну.

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В школах Украины работают офицеры безопасности

  • В 2024 году в части школ Украины заработали офицеры образовательной безопасности.
  • Это специально отобранные и обученные правоохранители, которые отвечают за безопасность школьников во время учебы.
  • Они работают, в частности, в приграничных областях государства, граничащих с Россией и Беларусью, и на территориях, приближенных к линии боевых действий.
  • Их должны заменить подготовленные полицейские Службы образовательной безопасности.
  • Проект реализуют в 402 школах Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской Николаевской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей.
  • Главная обязанность офицера Службы образовательной безопасности – способствовать безопасной образовательной среде в школе.
Автор: Марія Волошин