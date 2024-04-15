Литва выделит около полумиллиона евро на безопасность украинских школ

Правительство Литвы выделит 400 тысяч евро на установку в украинских школах металлодетекторов. Деньги также направят на реабилитацию украинских военных

Такое заявление прозвучало во время встречи министров внутренних дел Украины и стран Балтии. Они обсудили вопросы безопасности нашего государства на фоне усиления атак России на гражданскую и критическую инфраструктуру.

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Литва выделит почти полмиллиона на безопасность украинских школ

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время встречи, собственно, и сообщила, что ее страна готова предоставить 400 тысяч евро на закупку металлодетекторов для учебных заведений, а также на реабилитацию украинских военных.

Будьте уверены, что мы поддерживаем вас и стоим на вашей стороне во время, когда вы боретесь за наши общие ценности,

– отметила Билотайте.

Заметим, что Литва остается среди крупнейших сторонников Украины в мире по доле ВВП.

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Ранее 2024 года Литва пообещала предоставить нашему государству долгосрочный пакет поддержки в размере 200 миллионов евро (примерно 215 миллионов долларов) и пообещала продолжать поддерживать страну.

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