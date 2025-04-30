ЛНУ імені Івана Франка має нового ректора: що відомо про Романа Гладишевського

29 квітня Львівський національний університет імені Івана Франка отримав нового ректора. Перемогу у другому турі ректорських перегонів здобув Роман Гладишевський.

Він з 2014 року до лютого 2025 року був проректором ЛНУ з наукової роботи. Тож чимало осіб у середовищі університету називає його ставлеником ексректора Володимира Мельника, який керував університетом 10 років.

24 Канал з посиланням на ZAXID.NET розповідає, що відомроо п новообраного ректора ЛНУ імені Івана Франка.

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Що відомо про Романа Гладишевського та його родину

66-річний Роман Гладишевський походить з родини хіміків. Його батько – Євген Гладишевський – понад 50 років працював у Львівському університеті. Був деканом хімічного факультету, завідувачем і професором кафедри неорганічної хімії, де виникла львівська школа кристалохімії. Тепер вона має світове визнання. Доктор хімічних наук Євген Гладишевський заснував цю школу в 1960-х роках разом з професорами Оксаною Бодак і Євгеном Черкашиним. Сьогодні кафедру і школу очолює його син Роман Гладишевський.

Мати Романа Гладишевського Тетяна понад 40 років пропрацювала на кафедрі біологічної хімії Львівського медичного університету.

Новообраний ректор ЛНУ Роман Гладишевський після закінчення хімічного факультету ЛНУ працював у Львівській політехніці і за кордоном, аж доки його батько не вийшов на пенсію. В одному з інтерв'ю він пояснив це принципом "сімейності", маючи на увазі, що колись представники однієї родини не могли працювати в одному закладі.

До слова, племінник Романа Гладишевського Юрій Ігнатенко теж випускник хімічного факультету Львівського університету. Він – кандидат наук, проте працює в IT.

У Романа Гладишевського також є сестра Надія Ігнатенко – педіатриня і спортивна лікарка. Вона працює у Львівському фаховому коледжі спорту. Племінниця Лідія Ігнатенко – філологиня. Сам новообраний ректор університету, згідно з інформацією з відкритих джерел, дружини і дітей не має.

Цікаво! У 2018 році родина Гладишевських отримала від міськради Львова почесне звання "Шляхетна львівська родина". Номінував родину історичний факультет ЛНУ. А в 2022 році на честь Євгена Гладишевського перейменували вулицю Менделєєва у Львові.

Де за кордоном працював і вчився новообраний ректор ЛНУ

Упродовж 1990-х років Роман Гладишевський вчився і працював в Женевському університеті в Швейцарії. Був науковим співробітником лабораторії кристалографії і кафедри фізики твердого тіла. Також був професором лабораторії структури матеріалів університету Савуа у Франції.

Роботу з цими закладами освіти Роман Гладишевський продовжує і сьогодні – як керівник фінансованих ними грантових програм. Також він керує науково-дослідними темами у межах грантів Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD, США) та компанії "Матеріал Фази Дані Система" (MPDS, Швейцарія), спільними дослідженнями українських, польських, чеських і німецьких науковців.

Зв'язки зі Швейцарією Роман Гладишевський підтримує і поза межами грантів. Разом з громадянкою Швейцарії Маргаретою Карін Цензуаль він є співвласником ТОВ "Науково-консультаційна компанія "Структура-властивості". Фірма, за даними сервісу YouControl, зареєстрована у Львові і займається наповненням наукових баз даних.

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Якими статками володіє Гладишевський

Якщо в минулі роки як керівник грантових українсько-швейцарських програм Роман Гладишевський отримував 200 – 400 тисяч гривень на рік, то в січні 2025 року він отримав 2,3 мільйона гривень. У декларації зазначив, що це подарунок за реалізацію наукових проєктів особисто від П'єра Віллара. Раніше ж ішлося про подарунки від компанії Material Phases Data System MPDS Villars, що є грантодавцем програми, якою керує Роман Гладишевський.

Згідно з декларацією Романа Гладишевського за 2024 рік, на посаді проректора з наукової роботи у Львівському університеті він заробив 654 тисяч гривень і отримав 135 тисяч гривень гонорарів від університету. Як академік Національної академії наук отримав 61 тисячу гривень доплати за звання, а ще – 143 тисячі гривень пенсії. Подарунок від швейцарської фірми торік становив 397 тисяч гривень.

Роману Гладишевському належать дві квартири: одна – з 1996 року, площею 60 м2, друга – квартира батьків на вулиці Саксаганського площею 155 м2, 17% якої належить його сестрі Надії Ігнатенко.

У нового ректора ЛНУ є дві машини – це ВАЗ 1983 випуску і Opel Corsa 1992 року.

Щодо заощаджень, то Роман Гладишевський станом на січень 2025 року мав на рахунках майже 147 тисяч гривень, 38 тисяч євро і 50 тисяч швейцарських франків.

Які наукові здобутки має Роман Гладишевський

У найсвіжішій декларації Роман Гладишевський також вказав дві корисні моделі та три винаходи у співавторстві з колегами. Загалом йому у співавторстві належать 19 патентів – мовиться про термоелектричні та електродні матеріали, матеріали для термопар, нові сплави та різні способи обробки, які можна використовувати у виробництві провідників.

Також у співавторстві він опублікував 23 томи монографій, 414 наукових статей, підготував 31 навчально-методичну розробку. Детальніше про участь Романа Гладишевського в Асоціаціях, конференціях, радах і комісіях можна дізнатися на його сайті.

Окрім того, Роман Гладишевський викладає студентам і був керівником міжнародної студентської програми.

Які обіцянки дав вишу новий ректор

У своїй передвиборчій програмі Роман Гладишевський написав, що під його керівництвом Львівський університет до 2030 року має увійти у світовий рейтинг ЗВО, відновити статус дослідницького університету та стати повноцінним партнером у світовій науковій та освітній спільнотах. А Львів перетвориться на місто-університет.



Львівський національний університет імені Івана Франка / фото Марії Волошин

Також новообраний ректор згадував будівництво інноваційного лабораторного корпусу університету для наукових та освітніх потреб, введення в експлуатацію нового гуртожитку, покращення умов в аудиторіях і лабораторіях, модернізацію спорткомплексу, медзакладів університету, створення сучасної мережі харчування.

Студентам та аспірантам новий ректор обіцяє покращення навчальних програм та академічної мобільності, програми спільних дипломів з партнерськими закладами, розширення студентських просторів. Науковому і педагогічному складу – фінансову мотивацію на основі рейтингування, внутрішню систему підвищення кваліфікації, співпрацю з бізнесом, сприяння участі в міжнародних проєктах та супровід захисту прав інтелектуальної власності. Ішлося також і про комерціалізацію наукових розробок та освітніх послуг.

Також Роман Гладишевський пообіцяв запровадити в ЛНУ психологічний супровід і забезпечити інклюзію.

У своїй програмі новий ректор згадував і про воєнні виклики. Зокрема, говорив про адаптацію ветеранів до цивільного життя та підтримку родин військовослужбовців. Окрім того, в програмі ішлося про моніторинг вишем впливу війни на всі сфери життя з подальшою імплементацією результатів та участь у повоєнному відновленні України.