Он с 2014 года до февраля 2025 года был проректором ЛНУ по научной работе. Поэтому многие в среде университета называют его ставленником экс-ректора Владимира Мельника, который руководил университетом 10 лет.

24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET рассказывает, что известно о новоизбранном ректоре ЛНУ имени Ивана Франко.

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Что известно о Романе Гладышевском и его семье

66-летний Роман Гладышевский происходит из семьи химиков. Его отец – Евгений Гладышевский – более 50 лет работал во Львовском университете. Был деканом химического факультета, заведующим и профессором кафедры неорганической химии, где возникла львовская школа кристаллохимии. Теперь она имеет мировое признание. Доктор химических наук Евгений Гладышевский основал эту школу в 1960-х годах вместе с профессорами Оксаной Бодак и Евгением Черкашиным. Сегодня кафедру и школу возглавляет его сын Роман Гладышевский.

Мать Романа Гладышевского Татьяна более 40 лет проработала на кафедре биологической химии Львовского медицинского университета.

Новоизбранный ректор ЛНУ Роман Гладышевский после окончания химического факультета ЛНУ работал во Львовской политехнике и за рубежом, пока его отец не вышел на пенсию. В одном из интервью он объяснил это принципом "семейности", имея в виду, что когда-то представители одной семьи не могли работать в одном заведении.

К слову, племянник Романа Гладышевского Юрий Игнатенко тоже выпускник химического факультета Львовского университета. Он – кандидат наук, однако работает в IT.

У Романа Гладышевского также есть сестра Надежда Игнатенко – педиатр и спортивный врач. Она работает во Львовском профессиональном колледже спорта. Племянница Лидия Игнатенко – филолог. Сам новоизбранный ректор университета, согласно информации из открытых источников, жены и детей не имеет.

Интересно! В 2018 году семья Гладышевских получила от горсовета Львова почетное звание "Благородная львовская семья". Номинировал семью исторический факультет ЛНУ. А в 2022 году в честь Евгения Гладышевского переименовали улицу Менделеева во Львове.

Где за рубежом работал и учился новоизбранный ректор ЛНУ

В течение 1990-х годов Роман Гладышевский учился и работал в Женевском университете в Швейцарии. Был научным сотрудником лаборатории кристаллографии и кафедры физики твердого тела. Также был профессором лаборатории структуры материалов университета Савуа во Франции.

Работу с этими учебными заведениями Роман Гладышевский продолжает и сегодня – как руководитель финансируемых ими грантовых программ. Также он руководит научно-исследовательскими темами в рамках грантов Международного центра дифракционных данных (ICDD, США) и компании "Материал Фазы Данные Система" (MPDS, Швейцария), совместными исследованиями украинских, польских, чешских и немецких ученых.

Связи со Швейцарией Роман Гладышевский поддерживает и вне грантов. Вместе с гражданкой Швейцарии Маргаретой Карин Цензуаль он является совладельцем ООО "Научно-консультационная компания "Структура-свойства". Фирма, по данным сервиса YouControl, зарегистрирована во Львове и занимается наполнением научных баз данных.

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Каким состоянием владеет Гладышевский

Если в прошлые годы как руководитель грантовых украинско-швейцарских программ Роман Гладышевский получал 200 – 400 тысяч гривен в год, то в январе 2025 года он получил 2,3 миллиона гривен. В декларации отметил, что это подарок за реализацию научных проектов лично от Пьера Виллара. Ранее же речь шла о подарках от компании Material Phases Data System MPDS Villars, что является грантодателем программы, которой руководит Роман Гладышевский.

Согласно декларации Романа Гладышевского за 2024 год, в должности проректора по научной работе во Львовском университете он заработал 654 тысяч гривен и получил 135 тысяч гривен гонораров от университета. Как академик Национальной академии наук получил 61 тысячу гривен доплаты за звание, а еще – 143 тысячи гривен пенсии. Подарок от швейцарской фирмы в прошлом году составил 397 тысяч гривен.

Роману Гладышевскому принадлежат две квартиры: одна – с 1996 года, площадью 60 м2, вторая – квартира родителей на улице Саксаганского площадью 155 м2, 17% которой принадлежит его сестре Надежде Игнатенко.

У нового ректора ЛНУ есть две машины – это ВАЗ 1983 года выпуска и Opel Corsa 1992 года.

Относительно сбережений, то Роман Гладышевский по состоянию на январь 2025 года имел на счетах почти 147 тысяч гривен, 38 тысяч евро и 50 тысяч швейцарских франков.

Какие научные достижения имеет Роман Гладышевский

В свежей декларации Роман Гладышевский также указал две полезные модели и три изобретения в соавторстве с коллегами. Всего ему в соавторстве принадлежат 19 патентов – говорится о термоэлектрических и электродных материалах, материалы для термопар, новые сплавы и различные способы обработки, которые можно использовать в производстве проводников.

Также в соавторстве он опубликовал 23 тома монографий, 414 научных статей, подготовил 31 учебно-методическую разработку. Подробнее об участии Романа Гладышевского в Ассоциациях, конференциях, советах и комиссиях можно узнать на его сайте.

Кроме того, Роман Гладышевский преподает студентам и был руководителем международной студенческой программы.

Какие обещания дал вузу новый ректор

В своей предвыборной программе Роман Гладышевский написал, что под его руководством Львовский университет до 2030 года должен войти в мировой рейтинг ЗВО, восстановить статус исследовательского университета и стать полноценным партнером в мировом научном и образовательном сообществах. А Львов превратится в город-университет.



Львовский национальный университет имени Ивана Франко / фото Марии Волошин

Также новоизбранный ректор вспоминал строительство инновационного лабораторного корпуса университета для научных и образовательных потребностей, введение в эксплуатацию нового общежития, улучшение условий в аудиториях и лабораториях, модернизацию спорткомплекса, медучреждений университета, создание современной сети питания.

Студентам и аспирантам новый ректор обещает улучшение учебных программ и академической мобильности, программы совместных дипломов с партнерскими учреждениями, расширение студенческих пространств. Научному и педагогическому составу – финансовую мотивацию на основе рейтингования, внутреннюю систему повышения квалификации, сотрудничество с бизнесом, содействие участию в международных проектах и сопровождение защиты прав интеллектуальной собственности. Речь шла также и о коммерциализации научных разработок и образовательных услуг.

Также Роман Гладышевский пообещал ввести в ЛНУ психологическое сопровождение и обеспечить инклюзию.

В своей программе новый ректор упоминал и о военных вызовах. В частности, говорил об адаптации ветеранов к гражданской жизни и поддержку семей военнослужащих. Кроме того, в программе говорилось о мониторинге вузом влияния войны на все сферы жизни с последующей имплементацией результатов и участие в послевоенном восстановлении Украины.