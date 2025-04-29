Он одержал победу во втором туре ректорской гонки, который состоялся 29 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Профком студентов ЛНУ.

Читайте Кто возглавит Львовский национальный университет: известны результаты первого тура выборов ректора

Роман Гладышевский – новый ректор ЛНУ

Первый тур выборов ректора Львовского университета состоялся 22 апреля. За победу соревновались девять кандидатов.

Во второй тур тогда вышли Роман Гладышевский с результатом 26,8% голосов и Виталий Кухарский, который получил 12,46% голосов.

66-летний Роман Гладышевский до февраля 2025 был проректором ЛНУ по научной работе. Профессор исполняет обязанности заведующего кафедрой неорганической химии.

С 2021 – академик Национальной академии наук Украины. Исследует кристаллохимию. В 2018 году Львовский городской совет присвоил семье Гладышевского звание "Благородной львовской семьи".

Отметим, что с 2014 года возглавлял университет Владимир Мельник. Его переизбирали на 2019 году. Однако, согласно действующему законодательству, он больше не может возглавлять вуз (один и тот же человек не может занимать должность ректора более двух сроков по пять лет).