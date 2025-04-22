В связи с этим 29 апреля состоится второй тур выборов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр ЛНУ.

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Какие кандидаты прошли во второй тур выборов ректора ЛНУ

По данным пресс-центра университета, наибольшее количество голосов набрали Роман Гладышевский и Виталий Кухарский. Именно они примут участие во втором туре выборов.

В общем организационный комитет по проведению выборов утвердил следующие результаты голосования:

Роман Гладышевский – 26,8%;

Виталий Кухарский – 12,46%;

Владимир Качмар – 11,84%;

Владимир Бурдин – 10,44%;

Ольга Осередчук – 7,12%;

Ярослав Гарасим – 6,95%;

Юрий Раделицкий – 4,14%;

Андрей Бойко – 3,05%;

Столярский Олег Васильевич – 0,21%.

Еще 0,75% участников голосования не поддержали ни одного из кандидатов.

Что известно о кандидатах в ректоры

66-летний Роман Гладышевский является доктором химических наук, профессором и проректором Львовского национального университета по научной работе. С 2021 года также академик Национальной академии наук Украины. В 2018 году Львовский городской совет предоставил семье Гладышевского звание "Благородной львовской семьи".

Тогда как 52-летний Виталий Кухарский является кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры прикладной математики, одним из основателей и членом правления общественной организации "Лаборатория идей". С 2014 года – проректор ЛНУ по научно-педагогической работе и информатизации.

Как проходили выборы

С 9:00 до 15:00 на трех избирательных участках проголосовали 2477 избирателей из примерно трех тысяч, что составляет более 83%. Участие в выборах приняли представители преподавательского и научного состава, студенчества, а также вспомогательного персонала университета. Квота между ними распределялась не менее 75%, 15% и 10% соответственно.

Председатель организационного комитета выборов заведующий кафедрой политологии профессор Анатолий Романюк рассказал ZAXID.NET, что активная избирательная кампания в университете продолжалась два месяца. За это время его сообщество имело возможность услышать оценку дел в заведении с разных ракурсов.

Если мы сможем потом то, что наработали все кандидаты, переосмыслить в лице человека, который станет ректором, это будет очень хорошо. Есть много того, что можно использовать на практике для развития университета,

– сказал Анатолий Романюк.

Отметим, что избирательная кампания в университете не обошлась без ряда скандалов вокруг некоторых кандидатов, получивших широкую огласку. По словам Романюка, почти на каждого кандидата организационный комитет получил письмо с теми или иными обвинениями, например, во взяточничестве, якобы подписанные студентами.

Напомним, что с 2014 года ректором Львовского университета имени Ивана Франко является 72-летний Владимир Мельник. Его переизбирали на выборах 2019 года. Согласно действующему законодательству он больше не может возглавлять вуз (один и тот же человек не может занимать должность ректора более чем два срока по пять лет).