У зв'язку з цим 29 квітня відбудеться другий тур виборів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр ЛНУ.

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Які кандидати пройшли у другий тур виборів ректора ЛНУ

За даними пресцентру університету, найбільшу кількість голосів набрали Роман Гладишевський та Віталій Кухарський. Саме вони візьмуть участь у другому турі виборів.

Загалом організаційний комітет з проведення виборів затвердив такі результати голосування:

Роман Гладишевський – 26,8%;

Віталій Кухарський – 12,46%;

Володимир Качмар – 11,84%;

Володимир Бурдін – 10,44%;

Ольга Осередчук – 7,12%;

Ярослав Гарасим – 6,95%;

Юрій Раделицький – 4,14%;

Андрій Бойко – 3,05%;

Столярський Олег Васильович – 0,21%.

Ще 0,75% учасників голосування не підтримали жодного з кандидатів.

Що відомо про кандидатів у ректори

66-річний Роман Гладишевський є доктором хімічних наук, професором та проректором Львівського національного університету з наукової роботи. З 2021 року також академік Національної академії наук України. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання "Шляхетної львівської родини".

Тоді як 52-річний Віталій Кухарський є кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри прикладної математики, одним зі засновників та членом правління громадської організації "Лабораторія ідей". З 2014 року – проректор ЛНУ з науково-педагогічної роботи та інформатизації.

Як відбувалися вибори

З 9:00 до 15:00 на трьох виборчих дільницях проголосували 2477 виборців з приблизно трьох тисяч, що становить понад 83%. Участь у виборах взяли представники викладацького та наукового складу, студентства, а також допоміжного персоналу університету. Квота між ними розподілялась не менше 75%, 15% та 10% відповідно.

Голова організаційного комітету виборів завідувач кафедри політології професор Анатолій Романюк розповів ZAXID.NET, що активна виборча кампанія в університеті тривала два місяці. За цей час його спільнота мала змогу почути оцінку справ у закладі з різних ракурсів.

Якщо ми зможемо потім те, що напрацювали всі кандидати, переусвідомити в особі людини, яка стане ректором, це буде дуже добре. Є багато того, що можна використати на практиці для розвитку університету,

– сказав Анатолій Романюк.

Зазначимо, що виборча кампанія в університеті не обійшлася без низки скандалів навколо деяких кандидатів, що набули загальносуспільного розголосу. За словами Романюка, майже на кожного кандидата організаційний комітет отримав лист з тими чи іншими звинуваченнями, наприклад, у хабарництві, буцімто підписані студентами.

Нагадаємо, що з 2014 року ректором Львівського університету імені Івана Франка є 72-річний Володимир Мельник. Його переобирали на виборах 2019 року. Згідно з чинним законодавством він більше не може очолювати виш (одна й та ж людина не може обіймати посаду ректора більше ніж два терміни по п'ять років).