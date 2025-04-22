Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Что указала в декларации Наталья Говорухина

В 2023 году ректор сделала сразу несколько дорогих покупок. Сначала она купила рояль Steinway Sons за 741 280 гривен. В тот же день ректор докупила еще и Porsche Cayenne 2013 года за 1 806 119 гривен.

Ее муж в том же году купил квартиру в Харькове. Она при этом указала цену в 35 тысяч гривен.



Данные из декларации Натальи Говорухиной / скриншот

Кроме этого, у нее есть еще два автомобиля – LEXUS RX350 2009 и 2019 годов выпуска.

В 2019 году за LEXUS руководительница вуза заплатила 1,8 миллиона гривен.

К слову, ее ректорская зарплата за прошлый год составила 460 тысяч гривен. Пенсия – 80 тысяч гривен.

Ректор университета также имеет значительные запасы наличных: более 500 тысяч долларов, а также 240 тысяч евро.