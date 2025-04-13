Речь идет о ректоре Украинского института развития фондового рынка Дмитрия Леонова. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают УНН.

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Ректор Дмитрий Леонов – долларовый миллионер

Ректор указал, что его зарплата – 380 гривен в месяц.



Данные из декларации / скриншот

За 2024 год он заработал 4 612 гривен. А годом ранее вообще 2 979 гривен.

То есть его среднемесячная зарплата за 2024 год составляла 384 гривны с налогами и сборами, а в 2023 году – 248 гривен в месяц.

Жена ректора за год заработала 46 330 гривен.



Данные из декларации / скриншот

При этом у ректора института вместе с женой есть три квартиры, три паркоместа, дача (это все в Киеве) и жилой дом под Киевом. У жены есть также два автомобиля: JEEP RENEGADE и MERCEDES-BENZ GLE 250, которые они купили во время войны за 100 тысяч гривен и 1 365 000 гривен соответственно.



Данные из декларации / скриншот

Леонов хранит 72 тысячи долларов наличными и отметил, что одолжил Владимиру Евсюкову 3 миллиона долларов.

Ранее мы информировали, что впервые Львовскую политехнику возглавит женщина.