Мовиться про ректора Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитра Леонова. Про це свідчать дані його електронної декларації, передають УНН.

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Ректор Дмитро Леонов – доларовий мільйонер

Ректор вказав, що його зарплата – 380 гривень на місяць.



Дані з декларації / скриншот

За 2024 рік він заробив 4 612 гривень. А роком раніше взагалі 2 979 гривень.

Тобто його середньомісячна зарплата за 2024 рік складала 384 гривні з податками і зборами, а у 2023 році – 248 гривень на місяць.

Дружина ректора за рік заробила 46 330 гривень.



Дані з декларації / скриншот

При цьому у ректора інституту разом з дружиною є три квартири, три паркомісця, дача (це все у Києві) та житловий будинок під Києвом. У дружини є також два автомобілі: JEEP RENEGADE та MERCEDES-BENZ GLE 250, які вони купили під час війни за 100 тисяч гривень і 1 365 000 гривень відповідно.



Дані з декларації / скриншот

Леонов зберігає 72 тисячі доларів у готівці та зазначив, що позичив Володимиру Євсюкову 3 мільйони доларів.

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