Як правильно та красиво назвати "лодку" українською

Українці часто несвідомо можуть засмічувати власне мовлення. Зокрема й тому, що вживають суржикові слова.

Однак їх варто позбуватися і говорити красиво. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською назвати "лодку"

Одним із таких часто вживаних слів у мовленні окремих українців є слово "лодка". Так вони називають невелике веслове судно або те, що рухається за допомогою двигуна. Однак це суржикове слово.

В українській мові натомість є красиве слово "човен". І воно має не менш цікаві синоніми.

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Які красиві синоніми має слово "човен"

Човен ще можна назвати так, якщо мовиться про споруду, призначену для перевезення по воді людей, вантажів, для рибальства, військової справи:

судно;

пароплав;

катер.

Також човен можна називати й по-іншому, зокрема вкраплюючи діалектні чи назви розмовного відтінку:

байдак;

байдарка (спортивний);

баркас;

ґондола (венеційський);

дуб (видовбаний);

каюк (з рівніш дном);

пірога (індіянський)

чайка (запорізький бойовий);

шаланда;

шлюпка (прв. морський).

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